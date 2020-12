Il Comune di Diano Marina, per sostenere gli operatori dianesi, offre loro la possibilità di registrare una “cartolina digitale” personalizzata, per promuovere le loro attività (negozi, bar, risotanti, alberghi, ecc.) e i loro prodotti sui social network. L’iniziativa, fortemente voluta dalla Confcommercio del Golfo Dianese e realizzata da Carmine Esposito, è completamente gratuita ed è pensata per seguire i dettami dei vari DPCM, con le restrizioni ad essi collegate, che l’attuale situazione sanitaria impone.

I commercianti potranno registrare un’intervista, che sarà pubblicata con le immagini delle loro attività. Nell’ambito di questo progetto, verrà realizzata anche una cartolina digitale della Città di Diano Marina, da distribuire ai social e agli organi di informazione online.

Inoltre, per i mesi di dicembre e gennaio i negozi resteranno aperti tutti i giorni e il Comune, oltre alle luminarie natalizie, garantirà anche la filodiffusione fino a tarda sera, per creare non soltanto un’atmosfera di festa, ma dare anche un segnale di voglia di ripartire e di speranza. La domenica i parcheggi saranno gratuiti, per favorire ulteriormente l’afflusso di visitatori.

Le novità sono il frutto di un incontro e di accordi fra la Confcommercio Golfo Dianese, il sindaco Giacomo Chiappori e l’assessore al Commercio Barbara Feltrin.

Spiega la presidente della Confcommercio Dianese Franca Weitzenmiller: “Il sindaco e l’assessore Feltrin hanno accolto tutte le nostre richieste, volte non soltanto a incentivare gli acquisti nei nostri negozi, ma anche a creare un’atmosfera di speranza, che ci consenta di guardare al futuro con maggiore fiducia. Diano Marina può contare su una splendida isola pedonale, che, con luminarie, filodiffusione e negozi aperti, offrirà certamente un’ottima accoglienza a tutti coloro che verranno a farci visita. I parcheggi gratuiti la domenica contribuiranno ad incentivare ulteriormente l’afflusso delle persone e attraverso la cartolina digitale questa immagine di accoglienza e di speranza sarà ulteriormente diffusa”.

Per aderire all’iniziativa della cartolina digitale, tutti i commercianti dianesi possono inviare, al più presto, una mail a “a.bosio@confcommercio.im.it”, per prenotare la propria intervista gratuita.