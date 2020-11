“Senza il ministro Matteo Salvini, la Liguria e Ventimiglia tornate sotto assedio. Esprimo la mia solidarietà nei confronti della capotreno, presa a calci da un giovane africano soltanto perché lo ha invitato a indossare correttamente la mascherina a tutela della salute pubblica e nel rispetto delle norme.

Non si possono continuare a subìre aggressioni del genere mentre si svolge legittimamente il proprio lavoro.

I liguri anche in questo periodo di pandemia e pur nel contingentamento, devono poter prendere il treno senza paura. Così come i lavoratori delle Ferrovie dello Stato devono poter svolgere le loro mansioni in piena sicurezza”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale Mabel Riolfo (Lega).

“La capotreno – ha aggiunto Riolfo – è dovuta ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso. Il giovane africano è stato poi bloccato dagli agenti della Polfer, nonostante la reazione violenta anche nei loro confronti.

Voglio inoltre ricordare che ieri a Ventimiglia si è riunito il Comitato di ordine e sicurezza in cui ufficialmente è stato indicato un calo di reati a fronte di un aumento della percezione di insicurezza da parte della popolazione dell’estremo Ponente ligure.

Appare invece palese come la percezione dei cittadini corrisponda allo stato dei fatti e che quindi occorra una politica di rigore, anche con più controlli sul territorio, nei confronti di chi commette reati o non rispetta le regole, come aveva iniziato a fare il ministro dell’Interno Matteo Salvini con ottimi risultati.

Non possiamo più permetterci di avere sul nostro territorio persone potenzialmente pericolose e occorre evitare la reiterazione di reati”.