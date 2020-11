A causa di problematiche tecniche eccezionali a Ventimiglia in zona Porra, il servizio idrico nelle frazioni Val Bevera e Val Roya è ridotto nelle quote più elevate a tempo indeterminato. A valle la fornitura è regolare e garantita, pertanto chi avesse bisogno può prendere l’acqua nelle fontane di piazza. L’Aiga fornisce servizio sostitutivo con autobotte presente a Porra nel piazzale del Bar Nico.

