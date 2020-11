Gli assessori Piana, Giampedrone, Scajola, Berrino e Cavo rassegnano le dimissioni da consiglieri.

Subentrano Mabel Riolfo, Daniela Menini, Chiara Cerri, Veronica Russo e Giovanni Boitano.

Subito dopo l’apertura della seduta il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei ha comunicato i nomi dei 5 assessori che hanno rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere.

Il presidente ha chiesto all’Assemblea legislativa di prenderne atto e di procedere alla surroga.

Alessandro Piana si dimette, subentra Mabel Riolfo

Il Consiglio regionale ha preso atto, con 19 voti favorevoli maggioranza e 12 contrari (minoranza) delle dimissioni dell’assessore Alessandro Piana da consigliere regionale.

Il seggio è stato attribuito a Mabel Riolfo, primo dei candidati non eletti della lista “Lega Liguria-Salvini” nel collegio di Imperia.

Giacomo Raul Giampedrone si dimette, subentra Daniela Menini

Il Consiglio regionale ha preso atto, con 19 voti favorevoli maggioranza e 12 contrari (minoranza) delle dimissioni dell’assessore Giacomo Raul Giampedrone da consigliere regionale.

Il seggio è stato attribuito a Daniela Menini, primo dei candidati non eletti della lista “Cambiamo con Toti presidente” nel collegio della Spezia.

Marco Scajola si dimette, subentra Chiara Cerri

Il Consiglio regionale ha preso atto, con 19 voti favorevoli maggioranza e 12 contrari (minoranza) delle dimissioni dell’assessore Marco Scajola da consigliere regionale.

Il seggio è stato attribuito a Chiara Cerri , primo dei candidati non eletti della lista “Cambiamo con Toti presidente” nel collegio di Imperia.

Giovanni Berrino si dimette, subentra Veronica Russo

Il Consiglio regionale ha preso atto, con 19 voti favorevoli maggioranza e 12 contrari (minoranza) delle dimissioni dell’assessore Giovanni Berrino da consigliere regionale.

Il seggio è stato attribuito a Veronica Russo, primo dei candidati non eletti della lista “Giorgia Meloni Toti-Fratelli d’Italia” nel collegio di Imperia.

Ilaria Cavo si dimette, subentra Giovanni Boitano

Il Consiglio regionale ha preso atto, con 19 voti favorevoli maggioranza e 12 contrari (minoranza) delle dimissioni dell’assessore Ilaria Cavo da consigliere regionale.

Il seggio è stato attribuito a Giovanni Boitano, primo dei candidati non eletti della lista “Cambiamo con Toti presidente” nel collegio di Genova.

La Giunta delle elezioni procederà alla verifica dei titoli di ammissione dei Consiglieri.

Veronica Russo

E’ nata nel 1989 a Bordighera. Dopo il diploma presso il Liceo socio pedagogico di Vallecrosia, ha conseguito la laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini presso l’Università di Genova. Dal 2014 lavora presso la società Intesa Grandi Impianti, un’azienda di Sanremo che progetta, fornisce e realizza attrezzature per il settore della ristorazione, ricoprendo molteplici incarichi nel settore tecnico, nel marketing e nella progettazione. Nel 2013 è stata eletta consigliere comunale a Vallecrosia ed è stata ricandidata nelle consultazioni del 2018.