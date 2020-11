Il delegato di Confcommercio per la città di Ospedaletti, Luigi Giuliani, fa giungere un ringraziamento all’assessore alle Attività produttive uscente Birgit Brugger, per l’impegno svolto in stretta collaborazione durante il recente periodo di lavoro in Amminitrazione. Contestualmente, un saluto e un augurio di buon lavoro va al neo assessore Giacomo De Vai, al quale è stato chiesto un primo incontro, proprio per consolidare la collaborazione che ha portato ottimi risultati per il commercio di Ospedaletti e che, dice Giuliani, «siamo certi, continuerà nel comune interesse di sviluppare l’economia e la qualità della nostra città».

