A Ventimiglia un breve spettacolo pirotecnico è stato improvvisato, ieri sera, tra le 20 e le 21, con il lancio di alcuni fuochi d’artificio. Sul caso sta indagando la polizia per risalire agli autori. Si presume che possa essere stato un modo per salutare l’arrivo del coprifuoco.

