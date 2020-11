Incidente mortale stasera nelle gallerie che collegano Riva Trigoso a Moneglia (Genova), sulla strada provinciale. Un 53enne residente a Moneglia con la sua moto si è scontrato frontalmente con un’auto che proveniva in senso contrario. I vigili stanno visionando le telecamere per capire chi sia passato con il rosso, dato che c’è un senso unico alternato, il più lungo in Liguria.

