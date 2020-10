Ventimiglia nuova manifestazione di protesta nella nostra città questa volta in piazza del comune dove si sono ritrovate una trentina di persone tra le quali esercenti e normali cittadini tutti uniti per protestare contro le ultime imposizioni anti covid volute dal governo . Disposizioni che hanno messo in difficoltà estrema moltissimi italiani a prendere la parola sono state Federica Scarfone insegnante di Danza Elisa De Leo Maruska Kaligaris esercente proprietaria di un Bar in centro città e Serena Cappè titolare di una Gelateria sempre nel centro cittadino nel video gli interventi e di seguito le foto dei cartelli portati dalle manifestanti

