Un bambino di 26 giorni è in prognosi riservata per un “gravissimo trauma cranico” subito a causa di una caduta su un autobus di linea a Genova. Il mezzo ha frenato bruscamente e la madre del piccolo che viaggiava in piedi tenendo il bambino nel marsupio è caduta.

Il neonato ha subito un trauma da schiacciamento rimanendo tra il corpo della mamma e un supporto metallico. Al Gaslini il bimbo è stato sottoposto ad un “delicatissimo intervento neurochirurgico”. Sarà trasferito in terapia intensiva per l’ipertensione endocranica.

Correlati