Tre classi di scuole imperiesi sono state messe in quarantena, dopo che tre studenti sono stati trovati positivi al Coronavirus. Si tratta di una classe dell’istituto tecnico Ruffini, di Imperia, di una delle medie di Pieve di Teco e di una della materna di Castelvecchio di Imperia. Docenti e studenti saranno sottoposti a tampone. Nei giorni scorsi si erano registrati casi alle elementari di Latte, alle medie di Roverino ed all’asilo “Raggio di sole” di Sanremo.

Imperia, tre intere classi in quarantena: 3 studenti positivi alle Superiori, alle medie ed alla materna