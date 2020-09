A Ventimiglia, ieri al seggio 18, un elettore si è presentato alle urne per votare chiedendo di essere esentato dalla misurazione della febbre. Il presidente di seggio dopo aver ascoltato il parere della Prefettura ha dato il benestare. L’amministrazione spiega che è stata applicata l’ordinanza sulle misure preventive per il contenimento dei contagi da Coronavirus, rinnovata il 4 agosto. Alcuni elettori, che hanno voluto mantenere l’anonimato, hanno rinunciato a votare.

