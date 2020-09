Il direttore generale dell’Imperia Calcio, Alfredo Bencardino, commenta così la composizione del girone A di serie D, di cui farà parte il neopromosso club neroazzurro. “Hanno tolto le toscane ed aggiunto alcune lombarde. E’ un girone difficile con avversarie che da una vita giocano in questa categoria. Ci troveremo di fronte tutte rivali preparate. Sarà un’annata molto dura anche alla luce dei tanti impegni infrasettimanali. Però c’è tutto per far bene, a cominciare dall’entusiasmo in città. I calciatori da un mese e mezzo si allenano duramente per presentarsi al meglio in questo nuovo campionato, noi ci siamo e faremo di tutto per rimanere in serie D”.

