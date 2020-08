Arriva settembre e si riaprono le porte dei Club affiliati FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali). In particolare riparte alla grande lo sport del Judo, ricco di storia, tradizione e successi nella nostra Provincia.

Importante la presenza federale sul territorio con ben 11 Associazioni affiliate alla FIJLKAM, la Federazione Ufficiale dello Judo in Italia, da Ventimiglia a Diano Marina:

JUDO CLUB VENTIMIGLIA ASD

JUDO CLUB VALLECROSIA ASD

YOSHIN RYU BORDIGHERA – OSPEDALETTI ASD

BYAKKO TAI SAN REMO ASD

BUDO SAN REMO ASD

CSD JUDO SAN REMO

JUDO CLUB SAKURA ARMA DI TAGGIA ASD

OK CLUB IMPERIA ASD

JUDO CLUB CORSARO IMPERIA ASD

DOJO TODDE ZEN TAO DO IMPERIA ASD

JUDO CLUB DIANO MARINA ASD

(fonte www.fijlkam.it)

Nei Club affiliati alla FIJLKAM operano Insegnanti Tecnici qualificati, competenti ed esperti, in possesso della qualifica di insegnamento federale, indice di alta professionalità.

L’offerta formativa è adatta a tutte le fasce d’età (bambini – ragazzi – adulti) e livelli (pre-agonisti, agonisti, amatori, principianti ed esperti).

Tutte le attività sportive si svolgono in assoluta sicurezza nel totale rispetto delle normative e dei protocolli anti-Covid. I tecnici e i dirigenti sportivi FIJLKAM sono stati adeguatamente formati per poter svolgere i corsi di judo in totale sicurezza.

Il Judo riparte e i Club della FIJLKAM sono pronti a ripartire insieme agli atleti e alle atlete e alle loro famiglie con i quali, oltretutto, sono sempre rimasti in contatto anche durante lo stop forzato, sigillando legami importanti e il senso della comunità.

Non da ultimo è importante ricordare tutti i grandi benefici a livello psico-fisico che il judo può apportare, tanto è vero che Il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) considera il Judo, sport olimpico dal 1964, come lo Sport più completo poiché in grado di migliorare la qualità della vita di chi lo pratica.