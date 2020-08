A Sanremo la Polizia Municipale nel 2020 ha elevato sinora 2.444 multe mentre nel 1999 erano state 1.798. Con il “velobox” state fatte 174 multe ad auto sorprese a viaggiare in città anche ad oltre 100 km all’ora. Dal 10 al 16 agosto sono state ben 141 le rimozioni e blocchi di auto posteggiate in divieto di sosta, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.

