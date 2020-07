Poco più di un mese fa il governatore Toti, in seguito a un incontro con l’amministrazione comunale, affermò che entro la fine di luglio l’ospedale di Bordighera sarebbe passato in mano ai privati.Oggi è il 31 luglio e puntualmente questo non è avvenuto, bensì ci troviamo di fronte all’ennesimo rinvio di una pantomima che prosegue ormai da più di due anni. Quanto dovranno ancora aspettare i cittadini di Bordighera per sapere che ne sarà del loro ospedale? Quando verrà chiarito agli operatori sanitari e a tutto il personale dell’ospedale, che non merita questa situazione?Questo ulteriore rinvio è un’ulteriore prova, nel caso ne avessimo ancora bisogno, che la gestione della privatizzazione dell’ospedale, è più in generale la gestione della sanità ligure, sono ampiamente insufficienti.

Partito Democratico di Bordighera

