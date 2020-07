Nelle scorse ore, e dopo una lunga malattia, si è spento Pietro Zuppardo, 69 anni, padre di Oscar, un importante quadro tecnico del Ventimiglia Calcio. I funerali si svolgeranno domani, primo agosto, nella cattedrale di Ventimiglia alta, a partire dalle 15,30. Il presidente Savarino, il direttore sportivo Veneziano e tutti i tesserati granata porgono le più sentite condoglianze alla famiglia dello scomparso. Oscar Zuppardo nella scorsa stagione ha allenato i bambini della scuola calcio e della classe 2011. La società ha già deciso di riconfermarlo anche se non si sa ancora con quale ruolo dal momento che le sue dolorose vicende familiari gli hanno impedito di discuterne con i dirigenti del Ventimiglia Calcio.

