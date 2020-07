Finalmente internet veloce anche a Ventimiglia, la giunta ha dato l’ok per la banda ultra larga.

L’amministrazione comunale firmerà la convenzione con Infratel italia, società pubblica per la diffusione della connessione internet con fibra ottica (FTTH) su tutto il territorio nazionale.

Grazie a finanziamenti europei, l’opera non avrà costi per il Comune.

A sollevare l’attenzione sull’argomento è stato il Consigliere Comunale Giuseppe Palmero (Lista Civica Scullino Sindaco): “sono soddisfatto ma questo è solo l’inizio: il progetto di Regione Liguria era in cantiere da qualche anno ma non era mai stato concretizzato perché lasciato in un cassetto”

afferma il Consigliere.

“Nel 2020 avere una connessione internet efficiente e veloce è un diritto di ogni cittadino, tutti devono poter accedere alla banda ultra larga. È importante per chi studia, per chi lavora o vuole iniziare una nuova attività: penso sopratutto alle frazioni, da troppo tempo abbandonate e condannate ad un livello tecnologico medievale.”

Fondamentale l’intervento dell’Assessore Tiziana Panetta che ha portato la pratica in Giunta “Siamo convinti che questa sia una grandissima opportunità per il futuro di Ventimiglia, ci auspichiamo come Giunta che il progetto si concretizzi velocemente, un’opportunità per tutta la Regione Liguria, speriamo che i fondi ministeriali non sia dirottati altrove”.

Importante anche l’assistenza di Marco Faoro, un giovane cittadino ventimigliese che ha curato una relazione dettagliata sull’argomento e che ha collaborato sin dall’inizio per portare a questo risultato.

“Vigilerò personalmente sull’esecuzione dei lavori fino al completamento dell’opera” prosegue Palmero “ringrazio tutta l’amministrazione comunale, in particolare gli uffici, per la professionalità e l’efficienza dimostrata: finalmente siamo protagonisti di una scelta importante, pian piano trasformeremo Ventimiglia in una città più dinamica, più moderna e più “smart”.