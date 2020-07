In via Padre Semeria a Sanremo saranno tagliati tutti i pini. Molti sono già stati eliminati negli ultimi anni perché responsabili del danneggiamento (con le radici) di marciapiedi e carreggiata. I pini superstiti saranno sostituiti da lecci, di cui si è già provveduto a metterne a dimora circa 70. Le sostituzioni residue saranno graduali, come scrive Gianni Micaletto su “La Stampa”.

