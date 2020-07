Iniziano ad arrivare le prime conferme per quanto riguarda la rosa del Ventimiglia calcio che affronterà il prossimo campionato di Promozione. La società rende noto di aver riconfermato: il portiere Paolo Serpe (1996), il difensore Marco Eugeni (1994), i centrocampisti Luca Musumarra (1980) e Samuele Leggio (1998), gli attaccanti Alessio Salzone (1999) e Cristian Trotti (1989).

