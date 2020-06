Il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti afferma: “Genova è la quinta città italiana come numero di casi di Coronavirus, dopo Milano, Bergamo, Brescia e Torino, ed è la terza per incidenza della malattia rispetto al numero di abitanti, Genova ha avuto un’ondata di Covid-19 pari a quella delle città lombarde, gli ospedali della Liguria hanno retto molto bene. Siamo alla quinta settimana dopo la prima riapertura del 4 maggio, ogni giorno continuiamo a dimettere pazienti. Il Covid è diverso rispetto a 2-3 mesi fa come gravità ed aggressività”.

Correlati