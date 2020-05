Nonostante il lockdown ci sono segnalazioni della presenza di cittadini francesi a Ventimiglia e nelle città dell’estremo Ponente. Soprattutto nei supermercati, dato che fare la spesa in Italia è più conveniente, e dal parrucchiere. I controlli delle forze dell’ordine nella Fase 2 sono in parte allentati e per un francese è più facile entrare in Italia, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.

