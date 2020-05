Il mercato di Porto Maurizio del giovedì, in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa nazionale anti-Covid 19, sarà posizionato in Via XX Settembre e lungo tutta Via Cascione, sia parte alta che parte bassa. È quanto ha deciso l’Amministrazione Comunale di Imperia, anche alla luce della consultazione realizzata quest’oggi tramite il sistema “Sindaci Contatto 2.0”.

Hanno risposto al sondaggio 1.356 cittadini. L’opzione 2, che prevedeva la dislocazione su tutta Via Cascione, ha ottenuto 891 preferenze (66%), mentre l’opzione 1, prolungamento del mercato in Via Martiri della Libertà, è stata selezionata 465 volte (34%).

“La decisione finale sui mercati è stata dell’Amministrazione, che ha valutato i diversi aspetti”, spiega il sindaco Claudio Scajola. “Tra gli argomenti da considerare abbiamo voluto aggiungere anche questo momento di ascolto con i cittadini. Il Sindaco, insieme all’Amministrazione, deve fare l’interesse generale della comunità, non l’interesse particolare di questo o quel settore. Imperia è prima di tutto dei suoi cittadini”.

“Nella nostra decisione – prosegue il sindaco – abbiamo soppesato l’impatto sulla sicurezza, quello sulla viabilità, quello economico su tutte le attività presenti sul territorio. Sono convinto che le scelte fatte siano state le più giuste. Al di là della consultazione, sento tra i cittadini che questa opinione è largamente condivisa. E ritengo che alla fine anche gli operatori del mercato potranno ritenersi soddisfatti”.