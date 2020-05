“Oggi si celebra la Giornata Europea dei Parchi e con essa la straordinaria ricchezza naturale della Liguria, che vanta un meraviglioso parco nazionale, otto straordinari parchi regionali, tre aree marine protette motivo di vanto e altre aree minori. Tutti scrigni di preziosa biodiversità, oltre che volani per rilanciare l’economia regionale in un’ottica di valorizzazione territoriale”, dichiarano i consiglieri regionali Fabio Tosi e Andrea Melis commentando la Giornata.

Che poi aggiungono: “Un parco, non ci stancheremo mai di ribadirlo, è un’occasione unica per un territorio in termini di risorse e finanziamenti, in grado di dare vita a nuove inestimabili opportunità, tra cui quelle occupazionali e di promozione, oltre che di tutela di un ecosistema. Da sempre, in Consiglio regionale, abbiamo invitato la Giunta a rivedere le proprie posizioni in materia di parchi. Sui quali purtroppo, in questi cinque anni e in particolare con il disegno di legge 210, si è consumata un’azione via via sempre più distruttiva”.

“Come MoVimento 5 Stelle – e concludono – non ci stancheremo mai di difendere le istanze delle associazioni ambientaliste che si battono per la sopravvivenza dei parchi e saremo sempre a fianco dei parchi liguri con i fatti e non solo a parole. Non basta scrivere post estemporanei: con le “passerelle” mediatiche si va poco lontano. Servono invece azioni concrete e tangibili. Continueremo a lottare perché i parchi liguri ricevano sempre maggiori impulsi e certamente non scellerate chiusure, inaccettabili ridimensionamenti e continui tagli di fondi, cui invece ha mirato e continua a mirare la maggioranza di centrodestra salvo poi pubblicare post celebrativi che francamente, conoscendola, fanno sorridere”.

MoVimento 5 Stelle Liguria