Il “Cocoon” di via Cavour a Sanremo ha deciso di fare un passo indietro per non essere in qualche modo “complice” di comportamenti che rischiano di essere dannosi. “«Noi ci abbiamo provato ma voi al terzo cocktail non rispettate il distanziamento sociale e l’uso delle mascherine. Per questo motivo… chiudiamo alle 19. Non ci piace fare i controllori ed essere costretti continuamente a imporvi di mantenere il distanziamento sociale e non assembrarvi. A volte ricevendo risposte anche maleducate” dicono i responsabili del locale. Al “Cocoon”, colazioni e panini senza problemi, ma niente rito dell’apericena, come riporta Giulio Gavino su “La Stampa”.

