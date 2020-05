Per la prima volta dopo più di due mesi in un giorno in Italia sono morti meno di 100 persone positive al Coronavirus. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 99 decessi, per un totale di 32.007 dall’inizio dell’emergenza. Le persone positive sono, invece, 1.798 in meno di ieri: ora in totale sono 66.553. I ricoverati sono 10.207 (-104), i pazienti in terapia intensiva 749 (-13), in isolamento a casa 55.597 persone. Nell’ultima giornata i guariti sono 2.150, per un totale di 127.326. Dall’inizio del contagio si sono registrati 225.886 casi, di cui 451 nell’ultimo giorno.

Correlati