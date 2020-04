La Confartigianato, alla luce delle disposizioni del Governo e del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, ha elaborato un Manuale per le imprese di autoriparazione con le principali indicazioni sui comportamenti da adottare in azienda per garantire la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti nell’attività (imprenditori, dipendenti e clienti).

Lo strumento integra le indicazioni già fornite alla Categoria, con l’obiettivo di orientare e supportare le imprese associate nell’applicazione delle misure di sicurezza che costituiscono conditio sine qua non per poter esercitare l’attività e implicano necessariamente una diversa e più complessa organizzazione delle modalità di lavoro all’interno dell’azienda.

La Confartigianato evidenza che la formazione è fondamentale per l’osservanza di queste indicazioni e il personale addetto dovrà essere istruito su tutte le procedure in esso contenute, anche con riferimento all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), affinché si possa erogare il servizio in maniera conforme alle disposizioni di legge, per la massima garanzia del cliente. Sempre nella logica di una informazione responsabile, è altresì importante che le regole di comportamento siano rese note, con apposita cartellonistica, anche ai clienti, fornitori e soggetti terzi che potrebbero accedere in azienda.

Per maggiori informazioni sul manuale è possibile contattare la Confartigianato di Imperia telefonando al numero 0184/524501 o inviando una mail all’indirizzo info@confartigianatoimperia.it

