Il Comune di Vallecrosia intende ringraziare il Lions Club Bordighera Capo Nero Host che, nella giornata di ieri, ha offerto buoni acquisto generi alimentari per un valore di mille euro ai Servizi Sociali comunali, buoni che saranno donati alle famiglie con problematiche economiche dovute all’emergenza sanitaria in atto.

In rappresentanza del Presidente del Club, dr. Ernesto Fresca Fantoni, il Cerimoniere Gianfranco Ravotti ha consegnato i buoni spesa nelle mani dell’Assessore Comunale delegata ai Servizi Sociali del Comune di Vallecrosia dott.ssa Marilena Piardi che ha ringraziato per l’utile iniziativa. Entrambi hanno poi ricordato l’amico Gianfranco Peretti, immediato Past Presidente dello stesso Club e già Assessore per diversi anni ai Servizi Sociali del Comune di Vallecrosia, prematuramente scomparso pochi giorni fa, persona che si era sempre impegnata nel volontariato e nell’attività politico-amministrativa a difesa ed aiuto dei più deboli, molto amato a Vallecrosia e nei Comuni limitrofi.

Il lavoro dei Servizi Sociali comunali continuerà ancora con maggiore impegno nel sostenere i nuclei familiari che si trovano in difficoltà a seguito della crisi economica scatenata dalla pandemia, fino ad oggi sono state assistite in Vallecrosia con aiuti alimentari circa 170 famiglie e lo sportello per le persone in difficoltà è sempre restato aperto.

Correlati