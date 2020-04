La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 di La Spezia non rilevano decessi relativi a pazienti COVID-19 positivi (avvenuti tra le ore 14 del 10 aprile e le ore 14 di oggi, 11 aprile).Si segnala che nella mattina del 10 aprile è deceduto un uomo di 71 anni (non compreso nel report di ieri, 10 aprile), ricoverato in Medicina (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di Follo (Spezia) .

