In questo momento di difficoltà dovuto al Coronavirus il Telefono Amico di Imperia organizza un servizio straordinario di ascolto telefonico con il numero dedicato 0183 086803. Il Telefono Amico di Imperia, associazione di volontariato attiva sul territorio nazionale che offre una relazione di aiuto in emergenza emotiva, ritiene che in un momento “eccezionale” come questo un servizio di ascolto telefonico possa costituire un supporto di importanza fondamentale per meglio affrontare questa situazione che crea disorientamento, confusione e ansia alla popolazione.Il numero è attivo tutti i giorni dalle ore 12 alle ore 24; rimangono attivi gli altri numeri 0183 290450 02 99777 di Telefono Amico Ce.Vi.T.A. Italia che garantiscono la copertura del servizio nelle 24 ore.

