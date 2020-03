Una donna di 53 anni risulterebbe positiva al Covid-19 nella città di confine. La donna già da qualche giorno presentava sintomi non gravi ma ha seguito il protocollo ed ora si trova in quarantena. La donna presentava i sintomi simili a quelli dell”influenza dai controlli effettuati in ospedale e emerso dopo il tampone il coronavirus. Ora si trova a casa in quarantena

