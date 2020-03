Oggi alle 16.30 la Squadra 11 della Centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona è intervenuta a Savona in Via Cimavalle per l’Incendio di una baracca adibita al ricovero attrezzi. La tempestività dei Vigili del Fuoco ha evitato la propagazione dell’incendio al bosco adiacente. La squadra ha domato le fiamme e bonificato l’area. Sul posto sono intervenuti la Squadra 11 Vvf Savona con 3 mezzi, Aps e due Campagnole Modulo, e la Polizia di Stato per i rilievi del caso.



