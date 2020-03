Silvio Brusaferro (nella foto) dell’Istituto superiore di sanità ha dichiarato: “E’ verosimile aspettarci casi in questo weekend in parte come effetto dei comportamenti dello scorso fine settimana. L’incubazione è tra 4 e 7 giorni. Abbiamo visto folle assembrate al mare o in stazioni sciistiche o in mega aperitivi, dove probabilmente il virus ha circolato. Una parte di loro nei prossimi giorni probabilmente mostrerà una sintomatologia. I pazienti morti con il coronavirus hanno una media di oltre 80 anni, 80,3; le donne sono solo il 25,8%. Il picco di mortalità c’è tra 80-89 anni”.

Correlati