L’Amministrazione Comunale, al fine di limitare al massimo gli spostamenti durante il periodo di contenimento della diffusione del COVID-19, a seguito della disponibilità manifestata dalla Ditta Docks Lanterna ad effettuare un servizio di consegna a domicilio dei sacchi per la raccolta differenziata, sia per i privati, sia per le attività commerciali, comunica che a partire dal 14 marzo potrà essere contattata la ditta al numero 0184/264737 per concordare tempi e modalità di consegna.

Il Sindaco