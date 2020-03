L’Istituto Gaslini di Genova comunica di aver adottato alcune ulteriori iniziative in seguito dell’emergenza coronavirus.

A far data dal 12 marzo 2020 l’accesso alle prestazioni di laboratorio presso il Centro Prelievi del pad. 20 avverrà solo previa prenotazione.

La prenotazione telefonica deve essere effettuata al numero 010.56362637 dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

L’accesso diretto e senza prenotazione è previsto esclusivamente:

dalle ore 8.00 alle ore 9.00 per:

– Donne in gravidanza che non devono fare curva da carico

– Dosaggio farmaci

– Pazienti in TAO (Terapia Anticoagulante Orale) non seguiti presso l’apposito centro specialistico Gaslini

dalle ore 8.00 alle ore 10.00 per:

– Consegna materiale biologico

Al fine di limitare l’affollamento nella sala d’attesa, si invita l’utenza a rispettare l’orario di accesso previsto dalla prenotazione, evitando l’arrivo anticipato.



Inoltre, a seguito della generalizzata diminuzione delle donazioni di sangue per la paura del contagio, si ricorda che la UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Ospedale Gaslini è aperta come sempre.



I donatori devono essere:

👉In buona salute

👉Non avere febbre tosse o difficoltà a respirare

👉Non aver avuto contatti stretti negli ultimi 15 giorni con persone risultate positive al tampone per il coronavirus

Per la sicurezza del donatore e del ricevente verrà misurata la temperatura corporea prima della donazione.



Si può donare il sangue presso il centro Trasfusionale dell’Istituto G. Gaslini, come sempre, presso il padiglione 12, piano terra, dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 11 senza appuntamento. Per le donazioni di plasma e piastrine: dal lunedì al venerdì su appuntamento.