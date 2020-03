La situazione nella nostra città dove molte attività sono chiuse per diplomatiche ferie e dove le ultime due settimane sono state a detta di tanti operatori forse le peggiori come presenze e incassi degli ultimi decenni a causa della psicosi da Coronavirus richiede dei provvedimenti a sostenere le attività economiche locali .

