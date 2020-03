Ieri a Taggia una donna di 70 anni si è tolta la vita gettandosi dal quarto piano di un palazzo. Il marito della donna, anch’egli 70enne, era morto solo due giorni fa. Nell’alloggio della donna c’era la madre, ultra 90enne, affetta da una patologia cronica, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

