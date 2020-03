La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, a seguito del reclamo n° 225 promosso dalla Sanremese Calcio in data 14 febbraio 2020 avverso le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla gara di Coppa Italia con la Folgore Caratese del 29 gennaio 2020, si è espressa questo pomeriggio a Roma, respingendo il reclamo del club biancoazzurro. Confermato dunque lo 0-3 a tavolino a favore dei lombardi. Ora si attende la decisione del Dipartimento Interregionale della LND che dovrà stabilire luogo e data della semifinale di ritorno.

