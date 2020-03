Riguardo le corse di ciclismo Strade-Bianche (7 marzo), Strade-Bianche Women Elite (7 marzo), Tirreno-Adriatico (11-17 marzo), Milano-Sanremo (21 marzo) e Il Giro di Sicilia (1-4 aprile), RCS Sport comunicherà gli aggiornamenti e i dettagli nei prossimi giorni, in seguito alle riunioni con le autorità competenti, a partire dalla riunione con la Prefettura di Siena domani mattina.

In seguito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana del 4 marzo 2020, RCS Sport comunica che la Gran Fondo Strade Bianche dell’8 marzo è annullata. I dettagli inerenti alla nuova data saranno comunicati prossimamente.