Venerdì 14 febbraio, all’ex Chiesa anglicana di Bordighera, hanno avuto luogo, alla presenza del Sindaco Vittorio Ingenito e dell’assessore Stefano Gnutti, le premiazioni di “Critici in erba”, concorso per aspiranti critici cinematografici rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie della provincia di Imperia, organizzato dall’Associazione culturale Decima Musa all’interno della rassegna Ponente International Film Festival. L’ISS Fermi Polo Montale, nell’intento programmatico di affiancare alla didattica tradizionale nuove forme e mezzi di insegnamento per sensibilizzare e stimolare l’interesse degli studenti su tematiche di attualità, ha partecipato attivamente all’iniziativa, inserendo nella programmazione approfondimenti sul linguaggio cinematografico. Tale impegno è stato ampiamente ripagato: delle recensioni del film “Torna a Casa Jimi” pervenute dalle scuole secondarie di II grado della provincia, la commissione esaminatrice ne ha premiate sei, di cui ben cinque scritte da alunni dell’ Istituto Fermi – Polo – Montale: Francesca Beccaria, Marius Griza, Alex Mathiaz, Leonardo Porcu e Edoardo Tomatis.

Nel complimentarsi con gli alunni vincitori, la Preside Antonella Costanza, gli alunni e i docenti partecipanti ringraziano il Sindaco Vittorio Ingenito, l’Assessore Stefano Gnutti, la Presidente dell’Associazione culturale La decima musa Alessandra Cinzia Mondini e tutto lo staff del Ponente International Film Festival per l’opportunità, nella speranza di tornare a collaborare al fine di offrire agli studenti nuovi spunti di riflessione e nuove soddisfazioni.