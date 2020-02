Nell’ambito dell’attività della Polizia di Stato finalizzata al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia hanno concluso ieri un’indagine nell’entroterra di Vallecrosia. L’attività si inserisce nella più generale azione di controllo del territorio, con riguardo non solo al centro cittadino ma anche alle zone periferiche della città e ai limitrofi centri abitati. Un cittadino italiano – 40 anni, residente nel comune di San Biagio della Cima nella Val Verbone, con precedenti specifici a carico – è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. L’esito della perquisizione è stato positivo. All’interno dell’abitazione i poliziotti hanno rinvenuto circa 50 grammi di hashish, accuratamente nascosti all’interno di una pila di documenti nella libreria del salotto, una bilancia di precisione e un coltello con tracce di droga sulla lama. La quantità rinvenuta e le modalità di conservazione sono state ritenute compatibili con un’attività di spaccio di droga. Dopo aver proceduto al sequestro della droga e dell’altro materiale pertinente al reato, gli operatori hanno denunciato l’uomo a piede libero per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti al fine di farne commercio.

