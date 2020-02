La prima squadra del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenata da Manuele Fiore, ieri pomeriggio ha perso contro Altarese.

Nonostante i gol segnati da Calvini e Russo la partita, valida per la 18esima giornata del girone A di Prima Categoria, andata in scena al campo Zaccari a Camporosso si è conclusa a favore degli avversari che conquistano tre punti importanti.

«70 minuti perfetti, sia tatticamente che tecnicamente. Siamo stati padroni del campo e del gioco con Altarese che faceva fatica a uscire dalla metà campo – commenta mister Manuele Fiore – Poi siamo passati in vantaggio su rigore con Calvini, addirittura raddoppiamo con Russo e poi sono iniziati i nostri problemi. Abbiamo smesso di giocare, ci siamo abbassati e in 15 minuti abbiamo preso 3 goal».

«E’ inaccettabile rilassarsi in questa maniera e fare degli errori per mancanza di concentrazione – prosegue il mister – Se stai vincendo 2 a 0 devi portare a casa il risultato, non ci sono alibi. Sono deluso perché le ultime 2 partite abbiamo concesso 0 tiri facendo 2 grandi prestazioni, ma portando 0 punti a casa. C’è da dare di più, facciamo troppi regali agli avversari e questo inizia a pesare per la classifica. Stiamo macchiando quello che di buono stiamo facendo e questo è quello che mi fa più rabbia».

Don Bosco Vallecrosia Intemelia-Altarese 2-3

Don Bosco Vallecrosia Intemelia: Palladino Alessandro, Verardo Loris, Arena Luigi, Gagliardi Cesare, Trevisan Igor, Calvini Giacomo, Ambesi Mattia, Grandi Simone, Marcucci Matteo, Russo Gianluca, Condrò Stefano. A disposizione: Barbera Giuseppe, Masia Lorenzo, Cento Giuseppe, Giovinazzo Rocco, Celi Giuseppe, Todaro Fabio, Cane Mauro, Santamaria Emanuele, Boussaha Sami. Allenatore. Fiore Manuele.

Altarese: Novello Giacomo, Pellicciotta Alberto, Lai Daniele, Salani Pietro, Moresco Edoardo, Marsio Manuel, Fofana Ben Kassoum, Piccardi Claudio, Ferrotti Gabriele, Brahi Ergys, Di Roccia Daniele. A disposizione: Briano Francesco, Penco Angelo, Salani Luca, Rodino Federico, Perversi William. Allenatore: Frumento Ermanno.