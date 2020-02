A Sanremo la Polizia Municipale ha redatto quattro verbali per locali che hanno sistemato i dehors fuori dagli spazi assegnati. Le verifiche sono state effettuate in via Roma, via Gaudio, via Matteotti e lungomare Trento e Trieste. Quattro bar occupavano spazi eccedenti i limiti della concessione, causando problemi ai pedoni. Sono state elevate multe da 350 euro, dopo la terza segnalazione scatta la sospensione della licenza, come scrive “La Stampa”.

