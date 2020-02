Fino al 6 marzo gli apicoltori liguri potranno presentare domande per beneficiare dei contributi specifici per ricerche finalizzate alla lotta alle malattie e agli aggressori dell’alveare e per l’acquisto di attrezzature, arnie, api regine e sciami.

Possono essere beneficiari del bando sia gli apicoltori singoli, in regola con l’anagrafe apistica nazionale, che le Associazioni apistiche, nel caso di acquisti di sciami e/o api regine per i propri soci.

Il bando finanzierà l’acquisto di attrezzature per l’apicoltura (smielatori, maturatori del miele e carriole), con un contributo del 50% del costo IVA esclusa, arnie con funzione anti Varroa con un contributo del 60% del costo IVA esclusa, api regine e sciami con un contributo del 60% del costo IVA esclusa, azioni di ricerca e sperimentazione contro la Vespa velutina.