In seguito al confronto avvenuto questo pomeriggio all’interno dello spogliatoio prima della ripresa degli allenamenti, la squadra per l’ennesima volta dichiara di essere all’unanimità dalla parte del tecnico ed è sicura che Nicola Ascoli sia la persona più adatta, per capacità morali e tecniche, a tirare fuori la Sanremese dalla crisi di risultati che ha caratterizzato l’inizio del girone di ritorno.

