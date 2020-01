Nella tabaccheria della famiglia Paganini, a Costarainera sull’Aurelia, di fronte all’ex ospedale Barellai, due uomini, indossando una maschera bianca, un cappuccio felpato ed impugnando una pistola, hanno compiuto una rapina con un bottino di 1000 euro e decine di biglietti di “Gratta e vinci”. I banditi hanno parlato con inflessione straniera ed ora i Carabinieri stanno visionando le immagini dei Carabinieri per dare un’identità ai rapinatori, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta