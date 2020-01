Giovedì 30 gennaio, presso il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Imperia, diretto dalla professoressa Rosaria Scotti, si svolgerà il primo di una serie di incontri di lettura sul libro “Quando il deserto fiorisce” di Prem Rawat. L’iniziativa, curata per la parte didattica dal prof. Enzo Iorio, coinvolge gli adulti che frequentano le classi di Terza media. A presentare il volume saranno l’insegnante Frédérique Toubeau e Isolda Basic, entrambe sostenitrici del progetto Kifubon, un progetto di valenza sociale e umanitaria il cui obiettivo è di donare dei libri che portino un messaggio di speranza e che aiutino a creare una cultura di empatia e compassione.

