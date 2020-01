Oggi, sabato 25 gennaio alle 17 presso il Tempio valdese in Via Col. Aprosio 251 a Vallecrosia, l’Associazione culturale Il Ponte, in collaborazione con la Chiesa Valdese di Sanremo, Bordighera e Vallecrosia, l’ANPI di Bordighera e l’Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Imperia, organizza la presentazione del libro “Destinazione Ravensbrück. L’orrore e la bellezza nel lager delle donne”.

INGRESSO LIBERO

Alcune erano bambine, accompagnate dalle madri, altre ragazze di vent’anni, madri di famiglia,oppure già anziane. Tra le mille italiane deportate al campo di concentramento di Ravensbruck, a nord di Berlino, alcune sono passate per il campo istituito dal governo fascista della R.S.I. a Vallecrosia.

Ed è proprio in questa cittadina che a 75 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e in occasione del Giorno della Memoria, sarà presentato in prima assoluta il libro scritto da Donatella Alfonso, Laura Amoretti e Raffaella Ranise: “Destinazione Ravensbrück. L’orrore e la bellezza nel lager delle donne”. Edizioni All Around.Un libro che ripercorre testimonianze e luoghi e la tessitura della memoria di queste donne, della disumanità che hanno dovuto affrontare e del male che ha attraversato l’Europa, monito per allontanare ogni vento di inaccettabili revanscismi.