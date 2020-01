Sabato 25 gennaio alle 17,30, presso il Museo del Fiore, “Floriseum” (Sanremo, Corso Cavallotti 113), si terrà il secondo incontro letterario del ciclo “Fiori di carta”, a cura di Fabio Barricalla, in collaborazione con Atene Edizioni di Arma di Taggia e Lo Studiolo Edizioni di Sanremo: sarà presentato per la prima volta al pubblico sanremese “La nonna giardiniera” (Sanremo, Lo Studiolo, 2019), di Marcella Spalletti Petazzoni. A dialogare con l’autrice, sarà il curatore del volume, Fabio Barricalla. Marcella Spalletti Petazzoni, la “nonna giardiniera”, ha sempre amato fin da piccola tutto ciò che appartiene alla natura, trasmettendolo nei suoi disegni e attraverso le parole delle sue poesie ai bambini e alle sue nipotine. È nata a Sanremo, dove vive tuttora, con piccole parentesi sul Lago Maggiore e a Milano.

