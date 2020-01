Sono iniziati i lavori di sgombero e messa in sicurezza di Corso Toscanini a Ventimiglia Il sindaco Scullino dichiara: Accordo tra ANAS e Comune di Ventimiglia per la frana di via Toscanini. L’intervento per pulire la strada dal grosso masso e dai tanti detriti di terra che sono caduti ieri sera verso le 19, circa 200 metri cubi, sarà eseguito daANAS. Il Comune invece dovrà occuparsi della messa in sicurezza del fronte della scarpata. Nel frattempo, sino alla messa in sicurezza, la strada rimarrà chiusa. Per fortuna, oltre a non aver feriti o danni ad immobili, la frana non ha bloccato nessun accesso ad abitazioni. Quindi con non pochi disagi, rimango vie d’accesso alle abitazioni di Via Toscanini. Il Comune ha già incaricato un geologo per il preventivo di messa in sicurezza che dovrà essere fatto con somme di massima urgenza. Gli interventi che il Comune ha dovuto fare dalle ultime piogge ad oggi sono tanti e non riusciamo più a sostenerli economicamente. Contiamo sugli aiuti regionali e statali, dichiara il sindaco Scullino. L’intervento seguito dall’Ufficio tecnico del Comune, subito intervenuto sul posto, insieme all’assessore ai lavori pubblici Gianni Ascheri, comporterà che la strada resterà chiusa sino al termine devi lavori.Foto M.F Facebook

