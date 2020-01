Tafida Raqeeb, bimba di 5 anni in gravi condizioni, trasferita il 15 ottobre all’ospedale Gaslini da Londra, dopo la battaglia avviata dai genitori perché non le venisse interrotto il supporto alle funzioni vitali come chiesto dal Royal London Hospital, è uscita dal reparto di rianimazione. Gli specialisti ne hanno disposto il trasferimento nell’hospice dove sarà sottoposta a cure riabilitative e allo svezzamento parziale della ventilazione assistita. La bimba inizia a poter stare mezz’ora o un’ora staccata dal ventilatore e dunque inizia a poter respirare autonomamente.

Correlati